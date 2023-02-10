Lautaro Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Chavez 17 Ocak 2001 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Francisco Chávez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Chavez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Chavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımına 10 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Lautaro Chavez'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2019 yılında Gimnasia

Lautaro Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Chavez şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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