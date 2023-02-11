Lautaro Comas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Comas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Comas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Comas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Comas 15 Ocak 1995 tarihinde Paraná şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Nicolás Comas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Comas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Lautaro Comas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Lautaro Comas'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Comas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Comas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Comas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Comas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Patronato

1 Temmuz 2017 yılında O'Higgins

31 Aralık 2017 yılında Patronato

10 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

31 Aralık 2022 yılında Patronato

Lautaro Comas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Comas şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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