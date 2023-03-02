Lautaro De Leon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro De Leon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro De Leon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro De Leon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro De Leon 9 Şubat 2001 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lautaro de León Billar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro De Leon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Lautaro De Leon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo B futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lautaro De Leon'nin Celta Vigo B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Lautaro De Leon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lautarodeleon10_/

Lautaro De Leon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro De Leon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro De Leon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro De Leon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celta Vigo Alty

1 Temmuz 2018 yılında Celta Juvenil A

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo B

Lautaro De Leon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro De Leon şuan Celta Vigo B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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