Lautaro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Diaz 21 Mayıs 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lautaro Ariel Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Diaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Diaz'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lautaro Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Estudiantes BA

20 Temmuz 2021 yılında Villa Dálmine

7 Haziran 2022 yılında Estudiantes BA

14 Haziran 2022 yılında Independiente

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes BA

3 Ocak 2023 yılında Independiente

Lautaro Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Diaz şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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