Lautaro Disanto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Disanto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lautaro Disanto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lautaro Disanto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lautaro Disanto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Disanto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lautaro Disanto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Disanto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Disanto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Disanto 30 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Disanto Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LBD yapmaktadır. Lautaro Disanto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Disanto'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Disantoboyu ve yaşı kaç

Lautaro Disanto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Disanto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Lautaro Disanto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Disanto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ind. Rivadavia

9 Temmuz 2021 yılında Villa Mitre

2 Şubat 2022 yılında Douglas Haig

8 Haziran 2022 yılında Desamparados

3 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Lautaro Disanto kimdir

Lautaro Disanto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Disanto şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Lautaro Disanto nereli

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