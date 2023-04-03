Lautaro Diuono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Diuono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lautaro Diuono kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lautaro Diuono ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.