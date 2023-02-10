Lautaro Escalante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Escalante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Escalante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Escalante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Escalante 2 Temmuz 1999 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tomás Lautaro Escalante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Escalante Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Lautaro Escalante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensa y Justicia futbol takımında oynamaktadır. Defensa y Justicia takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lautaro Escalante'nin Defensa y Justicia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Escalante Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Escalante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Escalante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Escalante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2020 yılında Defensa II

10 Ağu 2020 yılında Defensa

16 Şubat 2022 yılında San Martín (T)

6 Temmuz 2022 yılında Defensa

Lautaro Escalante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Escalante şuan Defensa y Justicia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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