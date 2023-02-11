Lautaro Formica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Formica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Formica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Formica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Formica 27 Ocak 1986 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Roque Formica şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Formica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG SPORTS yapmaktadır. Lautaro Formica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Formica'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Formica Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Formica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lautaro Formica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Formica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Newell's

1 Temmuz 2007 yılında San Lorenzo

1 Ağu 2008 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2010 yılında Huracán

1 Ocak 2011 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2011 yılında Asteras Tripoli

3 Temmuz 2014 yılında CA Talleres

1 Ocak 2015 yılında CD Guarani

1 Ocak 2016 yılında Villa Dálmine

26 Ağu 2017 yılında CD Morón

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes RC

1 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

5 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Lautaro Formica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Formica şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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