Lautaro Geminiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Geminiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Geminiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Geminiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Geminiani 2 Mart 1991 tarihinde Paraná (Entre Ríos) şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Dante Geminiani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Geminiani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Geminiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 14 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lautaro Geminiani'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Geminiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Geminiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Geminiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Geminiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Patronato

1 Temmuz 2019 yılında Sarmiento Junin

14 Ağu 2020 yılında Patronato

Lautaro Geminiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Geminiani şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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