Lautaro Giaccone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Giaccone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Giaccone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Giaccone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Giaccone 1 Şubat 2001 tarihinde San Francisco şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Darío Giaccone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Giaccone Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Lautaro Giaccone, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Giaccone'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Giaccone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Giaccone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Giaccone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Giaccone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ros. Central II

1 Şubat 2022 yılında Rosario Central

11 Mart 2022 yılında Ferro

31 Aralık 2022 yılında Rosario Central

Lautaro Giaccone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Giaccone şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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