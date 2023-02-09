Lautaro Giannetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Giannetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Giannetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Giannetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Giannetti 13 Kasım 1993 tarihinde San Nicolás şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Daniel Gianetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Giannetti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Lautaro Giannetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Vélez Sarsfield futbol takımında oynamaktadır. CA Vélez Sarsfield takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Lautaro Giannetti'nin CA Vélez Sarsfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Giannetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/laugiannetti_17/

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Lautaro Giannetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Giannetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lautaro Giannetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Giannetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Vélez II

1 Temmuz 2015 yılında Vélez Sarsfield

Lautaro Giannetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Giannetti şuan CA Vélez Sarsfield takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Lautaro Giannetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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