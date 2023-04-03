Lautaro Godoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Godoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Godoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lautaro Godoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lautaro Godoy 15 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lautaro Agustín Godoy şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lautaro Godoy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Godoy'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Lautaro Godoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lautaro Godoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında River Plate II
10 Ağustos 2022 yılında Athletico U20
31 Aralık 2023 yılında River Plate II
Lautaro Godoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lautaro Godoy şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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