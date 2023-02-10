Lautaro Gordillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Gordillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Gordillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Gordillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Gordillo 6 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Franco Gordillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Gordillo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Lautaro Gordillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Gordillo'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Gordillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Gordillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Gordillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Gordillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2019 yılında Ferro

11 Ocak 2020 yılında Club Flandria

6 Haziran 2022 yılında Ferro

3 Şubat 2023 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2023 yılında Ferro

Lautaro Gordillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Gordillo şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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