Lautaro Guzman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Guzman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Guzman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Guzman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Guzman 18 Ocak 2000 tarihinde Villa María şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Lautaro Guzmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Guzman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Guzman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Guzman'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Guzman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lautiguzman00/

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Lautaro Guzman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Guzman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Lautaro Guzman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Guzman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Talleres II

1 Temmuz 2019 yılında CA Talleres

27 Ocak 2021 yılında Aldosivi

31 Aralık 2021 yılında CA Talleres

4 Şubat 2022 yılında Mvd City Torque

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

11 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Lautaro Guzman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Guzman şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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