Lautaro İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro İbarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lautaro İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lautaro İbarra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lautaro İbarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro İbarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lautaro İbarra

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro İbarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro İbarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro İbarra 10 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Michael Ibarra Velastini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro İbarra Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro İbarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro İbarra'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lautaro İbarraboyu ve yaşı kaç

Lautaro İbarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro İbarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Lautaro İbarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro İbarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2021 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2021 yılında CA Costa Brava

1 Mart 2022 yılında Ferro (GP)

15 Ekim 2022 yılında CA Costa Brava

31 Aralık 2022 yılında Ferro (GP)

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Lautaro İbarra kimdir

Lautaro İbarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro İbarra şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lautaro İbarra nereli

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