Lautaro Lopez Kaleniuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Lopez Kaleniuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Lopez Kaleniuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Lopez Kaleniuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Lopez Kaleniuk 24 Ocak 2001 tarihinde Tres Isletas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Lopez Kaleniuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lautaro Lopez Kaleniuk'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lautaro Lopez Kaleniuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Lopez Kaleniuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Lopez Kaleniuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Lopez Kaleniuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Lorenzo II

2 Eylül 2021 yılında FADEP

31 Aralık 2021 yılında San Lorenzo II

Lautaro Lopez Kaleniuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Lopez Kaleniuk şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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