Lautaro Lusnig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Lusnig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Lusnig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Lusnig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Lusnig 14 Ekim 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Cruz Lusnig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Lusnig Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Lusnig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Lusnig'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Lusnig Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Lusnig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Lusnig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Lusnig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında All Boys U20

2 Ocak 2020 yılında All Boys II

1 Temmuz 2020 yılında All Boys

7 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

Lautaro Lusnig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Lusnig şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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