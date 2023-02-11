Lautaro Maldonado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Maldonado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Maldonado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Maldonado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Maldonado 5 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Lautaro Maldonado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Maldonado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Maldonado, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 15 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Lautaro Maldonado'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Maldonado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Maldonado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Maldonado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Maldonado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Haziran 2021 yılında CA Temperley

Lautaro Maldonado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Maldonado şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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