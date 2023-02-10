Lautaro Montani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Montani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Montani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Montani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Montani 5 Temmuz 1999 tarihinde Escobar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Paul Montani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Montani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Lautaro Montani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Armenio futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Armenio takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Lautaro Montani'nin Deportivo Armenio ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Montani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Montani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Montani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Montani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Armenio

12 Temmuz 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında Deportivo Armenio

Lautaro Montani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Montani şuan Deportivo Armenio takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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