Lautaro Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lautaro Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lautaro Montoya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lautaro Montoya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Montoya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lautaro Montoya

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Montoya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Montoya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Montoya 7 Ekim 1994 tarihinde Villa Ballester şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin,İspanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Montoya Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BYP yapmaktadır. Lautaro Montoya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Montoya'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Montoyaboyu ve yaşı kaç

Lautaro Montoya Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Montoya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Lautaro Montoya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Montoya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2016 yılında San Lorenzo

17 Ağu 2017 yılında Chacarita Jrs

30 Haziran 2018 yılında San Lorenzo II

6 Ağu 2019 yılında Estudiantes BA

10 Şubat 2021 yılında Sarmiento Junin

31 Mayıs 2022 yılında Estudiantes BA

1 Haziran 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes BA

11 Ocak 2023 yılında Tigre

31 Aralık 2023 yılında Estudiantes BA

Lautaro Montoya kimdir

Lautaro Montoya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Montoya şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Lautaro Montoya nereli

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