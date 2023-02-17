Lautaro Ovando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Ovando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Ovando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Ovando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Ovando 10 Şubat 2003 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Ovando Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Ovando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Ovando'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Ovando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Ovando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lautaro Ovando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Ovando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2022 yılında Argentinos Jrs.

Lautaro Ovando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Ovando şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Lautaro Ovando Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.