Lautaro Palacios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Palacios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Palacios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Palacios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Palacios 29 Mayıs 1995 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lautaro Agustín Palacios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Palacios Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Lautaro Palacios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 26 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Lautaro Palacios'nin Audax Italiano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Palacios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Palacios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Palacios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Palacios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında San Felipe

25 Ekim 2020 yılında Coquimbo Unido

15 Şubat 2021 yılında San Felipe

26 Şubat 2021 yılında Audax Italiano

8 Temmuz 2022 yılında Al-Adalah FC

3 Şubat 2023 yılında Audax Italiano

Lautaro Palacios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Palacios şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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