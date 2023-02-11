Lautaro Parisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Parisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Parisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Parisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Parisi 22 Mart 1994 tarihinde General Pico şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Joel Parisi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Parisi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Parisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Parisi'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Parisi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/toro_parisi/

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Lautaro Parisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Parisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Lautaro Parisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Parisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ferro (GP)

1 Temmuz 2018 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2020 yılında Guillermo Brown

18 Eylül 2020 yılında Estudiantes RC

2 Şubat 2021 yılında Guillermo Brown

20 Temmuz 2021 yılında Rafaela

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

Lautaro Parisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Parisi şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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