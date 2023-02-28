Lautaro Pastran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Pastran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Pastran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Pastran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Pastran 27 Haziran 2002 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lautaro Leonel Pastrán Tello şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Pastran Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Pastran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Pastran'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lautaro Pastran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lautaro Pastran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lautaro Pastran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Pastran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Everton U19

1 Ocak 2022 yılında CD Everton

Lautaro Pastran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Pastran şuan CD Everton takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Club Deportivo Godoy Cruz, Club Atlético River Plate

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.