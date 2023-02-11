Lautaro Petruchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Petruchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Petruchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Petruchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Petruchi 1 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Petruchi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AAmanagers yapmaktadır. Lautaro Petruchi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Petruchi'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Petruchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Petruchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Petruchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Petruchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Instituto AC II

1 Ağu 2019 yılında Instituto AC

22 Ocak 2022 yılında Deportivo Armenio

31 Aralık 2022 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2023 yılında Instituto AC

Lautaro Petruchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Petruchi şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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