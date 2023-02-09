Lautaro Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Rios 9 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Nicolás Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Rios Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Rios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lautaro Rios'nin CA Banfield ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2021 yılında Banfield

Lautaro Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Rios şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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