Lautaro Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Torres 28 Eylül 1996 tarihinde Beccar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Gabriel Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Torres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Lautaro Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quilmes Atlético Club futbol takımında oynamaktadır. Quilmes Atlético Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Torres'nin Quilmes Atlético Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ferro

1 Ocak 2020 yılında Patronato

30 Haziran 2021 yılında Ferro

1 Temmuz 2021 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Ferro

1 Ocak 2023 yılında Quilmes

Lautaro Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Torres şuan Quilmes Atlético Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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