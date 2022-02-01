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Lav Taşması ne demek, TDK'ya göre Lav Taşması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lav Taşması kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lav Taşması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lav Taşması nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lav Taşması kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lav Taşması ne demek, TDK'ya göre Lav Taşması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lav taşması ne demek? Lav taşması TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lav taşması kelimesi. Peki lav taşması ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lav taşması nedir, lav taşması kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LAV TAŞMASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lav taşması kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lav taşması kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lavın püskürme sırasında yanardağ ağzından çıkarak alçak yerlere doğru yayılması

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