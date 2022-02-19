Lavaj ne demek, TDK'ya göre Lavaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lavaj ne demek? Lavaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lavaj kelimesi. Peki lavaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lavaj nedir, lavaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAVAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lavaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lavaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lavaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama

- Bir organı su vererek yıkayıp temizleme



LAVAJ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- lavaj yapmak

