Lavanta, Trakya'da ayçiçeği ve buğdaya alternatif ürün oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Trakya'da tıbbi aromatik bitkilerden lavanta üretiminin son yıllarda arttığını söyledi.

Özel, Kırklareli Ziraat Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli Temsilciliğince, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretimi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, lavantanın bölgede ayçiçeği ve buğdaya alternatif ürün haline geldiğini söyledi.

Lavantanın öneminin dünyada ve Türkiye'de giderek arttığını vurgulayan Özel, Kırklareli Müsellim'de başlayıp daha sonra Devçatağı köyündeki çiftçiler tarafından da tercih edildiğini dile getirdi.

Kırklareli'de 495 dekarlık alanda lavanta üretimi yapıldığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bu çok sevindirici bir durum. Çünkü lavanta, kıraç ve kumsal topraklarda bizim 'olmazsa olmaz' ürünlerimiz buğday ve ayçiçeğine alternatif olarak gündeme geliyor. İlimizin Balkan kısmında kumsal ve kıraç topraklarda lavantanın üzerine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnanmak, yürekten istemek gerekiyor. Kırklareli'nin lavantada Isparta'dan sonra ikinci il olmasını istiyorum."

Trakya Tarımsal Araştırma Esntitüsünde görevli ziraat yüksek mühendisi Önder Ayyıldız da lavantanın 2500 yıl öncesine dayanan bir üretim serüveni olduğunu dile getirdi.

Lavantanın özellikle kozmetik ve parfüm sanayinde kullanıldığını anlatan Ayyıldız, ürünün yaygın tarımının Fransa, Bulgaristan, İngiltere, Amerika, Kuzey Afrika ve kısmen de olsa Türkiye'de yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA