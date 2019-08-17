Lavanta üretim alanı 10 bin dönümü geçti

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de son yıllarda farklı sektörler tarafından lavanta kullanımının yaygınlaştığını açıkladı. Kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye geniş bir platformda lavantanın kullanıldığı belirtilirken, "2019 yılı itibari ile ülke geneli lavanta üretim alanları 10 bin dönümü geçmiş bulunuyor. Bu alanlardan yaklaşık 1.500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20- 30 ton lavanta yağı elde edilebiliyor" açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda üretimdeki yeri artan lavantanın dönüm başına verimi "Lavanta Çiçeği" olarak 150- 400 kilo arası, yağ olarak çiçek veriminin ise yüzde 2'si ile yüzde 5'i arasında değiştiği bildirildi. Bu yıl itibari ile çiftçilerin 1 kilo yaş lavantayı 1,5- 2 lira arasında sattığı, kurutulmuş lavantanın ise 1 kilosunun 10- 15 lira arasında satışa sunulduğu kaydedilen açıklamada, "1 dönüm lavanta bahçesinden ise 800 ila bin 100 TL arası kazanç elde edilebiliyor. Ülkemizde 2018 yılı TÜİK kayıtlarına göre 8 bin 700 dönüm alanda lavanta üretim alanı bulunmakta iken, 2019 yılı itibari ile ülke geneli lavanta üretim alanları 10 bin dönümü geçmiş bulunuyor. Bu alanlardan yaklaşık 1500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20-30 ton lavanta yağı elde edilebiliyor" denildi.

KIRAÇ ARAZİLERDE RAHATLIKLA YETİŞEBİLİYOR

Lavantanın ilk dikim esnasında verilen can suyu haricinde su istemediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: "Lavanta, üreticilerimizin kullanımını terk ettiği veya uzun süredir kullanılmayan susuz veya sulama imkânı kısıtlı, eğimli, toprak yapısı iyi olmayan hatta hiçbir şey yetiştirilemeyen kıraç arazilerde bile çok iyi sonuç veriyor. Engebeli, kullanılmayan, kırsal ve parçalı tarım arazilerinde yetiştirilerek milli ekonomiye ekstra gelir getiriyor. Uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılan lavanta, bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılabiliyor. Lavanta ayrıca çiçeklerinin sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılabiliyor. Lavantanın aynı zamanda görsellik oluşturan görüntüleri de turizmde katma değer yaratıyor. Diğer yandan lavanta bahçeleri sayesinde lavanta balı üretebiliyor."

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERE VERİLEN DESTEKLER

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018 yılında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilere verilen destekler ise, şöyle paylaşıldı: "İyi tarım uygulamaları kapsamında dönüme 50 ila 100 TL, tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan küçük aile işletmelerine dönüme 100 TL, mazot ve gübre desteği olarak dönüme 15,35 TL, organik tarım yöntemi ile üretim yapan üreticilerimize dönüme ürün kategorilerine bağlı olarak 100 TL destek verilmektedir. Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden 2 milyon TL'ye kadar işletme kredisi kullananlara yüzde 50 faiz indirimi yapılıyor. Diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü ise ORKÖY kapsamında orman köylülerine lavanta ekimi konusunda destek veriyor. Ayrıca hazine arazileri, rayiç bedelinin binde biri olarak belirlenecek kira bedeli ile tıbbi ve aromatik bitkililer üreten çiftçilere Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmektedir."

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DHA