Lavaş ekmeği içinde 1 kilo esrar bulundu, 1 kişi tutuklandı
MERSİN'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz...
MERSİN'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde ihbar üzerine uyuşturucu madde sattığını belirlediği otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil içinde bulunan poşetlerdeki lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.