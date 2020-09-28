Lavaş ekmeğinin içinden çıkanlar bu kadarı da pes dedirtti!
Balıkesir'de bir aracın içinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda lavaşın içine sarılı bir şeklide 492 adet ectasy hap ele geçirildi. Araçtaki M.Y ve K.S isimli şahıslar gözaltına alınırken o anlar ise kameralara yansıdı.
Balıkesir’de yaşanan olayda çok miktarda ectasy ve çeşitli uyuşturucu maddenin Edremit'e getirileceğini öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurup kontrol ettikleri araçta lavaş ekmeklere sarılı 492 adet ectasy hapı tespit etti. Haplar özel eğitimli narkotik köpeği Cash ile bulunduğu anlar kameralara anbean kaydedildi.
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28 Eylül 2020 Pazartesi 15:47
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