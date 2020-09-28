Lavaş ekmeğinin içinden çıkanlar bu kadarı da pes dedirtti!

Balıkesir'de bir aracın içinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda lavaşın içine sarılı bir şeklide 492 adet ectasy hap ele geçirildi. Araçtaki M.Y ve K.S isimli şahıslar gözaltına alınırken o anlar ise kameralara yansıdı.