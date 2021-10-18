Lavaş Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Lavaş Ustası Maaşları, Lavaş Ustası İş İlanları

Lavaş Ustası görev tanımı nedir, Lavaş Ustası ne iş yapar, Lavaş Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Lavaş Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Lavaş Ustası Tanımı;

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde buğday ununu çeşitli işlemlerden geçirerek ince açılmış hamurdan lavaş ekmeği yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Lavaş Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Lavaş Ustası Maaşları

Lavaş Ustası maaşı ortalama aylık 4.250 - TL’dir. En düşük Lavaş Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Lavaş Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Lavaş Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Lavaş Ustası Ne İş Yapar?

Lavaş Ustası; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lavaş ekmeğine uygun unu hamur teknelerine almak, yeteri kadar tuz katarak su ile yoğurup hamur haline getirmek,

b) Elde edilen bu hamurun ekmek hamurundan daha ince bir kıvamda olmasına dikkat etmek,

c) Teknedeki hamurdan küçük hamur yumakları hazırlamak,

d) Merdane ile hafif inceltilen hamur yumaklarını tepir üzerine yaymak,

e) Tepirin üzerindeki lavaşı odun ateşi ile yanan tandırın iç yan yüzeylerine yapıştırmak,

f) Lavaşı çıkararak soğumaya bırakmak

g) Ambalajlayarak satışa hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lavaş Ustası Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalatçıları



Lavaş Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lavaş Ustası mesleğinin meslek kodu 7512.22 olarak belirlenmiştir



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