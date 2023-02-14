Lavdim Zumberi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdim Zumberi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lavdim Zumberi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lavdim Zumberi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lavdim Zumberi 27 Kasım 1999 tarihinde Uzwil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lavdim Zumberi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Lavdim Zumberi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Lavdim Zumberi'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lavdim Zumberi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lavdim Zumberi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lavdim Zumberi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lavdim Zumberi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

22 Mayıs 2019 yılında FC Zürich

21 Eylül 2020 yılında FC Wil 1900

Lavdim Zumberi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lavdim Zumberi şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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