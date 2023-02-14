Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lavdrim Hajrulahu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lavdrim Hajrulahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lavdrim Hajrulahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lavdrim Hajrulahu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lavdrim Hajrulahu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lavdrim Hajrulahu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lavdrim Hajrulahu 7 Mart 1998 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lavdrim Hajrullahu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lavdrim Hajrulahu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Lavdrim Hajrulahu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Lavdrim Hajrulahu'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lavdrim Hajrulahuboyu ve yaşı kaç

Lavdrim Hajrulahu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lavdrim Hajrulahu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Lavdrim Hajrulahu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lavdrim Hajrulahu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Team Vaud U21

1 Ocak 2017 yılında Stade-Lausanne

Lavdrim Hajrulahu kimdir

Lavdrim Hajrulahu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lavdrim Hajrulahu şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lausanne-Sport

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Lavdrim Hajrulahu nereli

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