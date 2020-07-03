Lavrov, Libya'daki Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Salih ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüştü.

Lavrov, başkent Moskova'daki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Libya ve Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın parçalandığını ve 2011'de NATO devletlerinin "askeri macerasının" sonuçlarından hala kurtulamadığını belirten Lavrov, "Libya’daki anlaşmazlıklar askeri çözüm ile değil Libyalılar tarafından siyasi yöntemlerle müzakere masasında çözülebilir ve çözülmelidir." dedi.

Halife Hafter'in yerine getirilmek istenen Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in önceki aylarda Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için öne sürdüğü girişimi desteklediklerini vurgulayan Lavrov, "Acilen çatışmaların durdurulması, sonucunda Libya'nın üç tarihi bölgesinin temsilcilerinin eşit olarak temsil edildiği yeni yönetim organının formüle edilmesi gereken siyasi diyaloğun başlamasını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Hafter'in siyasi müttefiklerinin Libya'da ateşkes öngören Kahire Bildirgesi'ni dikkatle incelediklerini dile getiren Lavrov, Kahire inisiyatifinin Libya meselesi ile ilgili yapılan Berlin Konferansı kararları ile uyumlu olduğunu ve Libyalılar arasında müzakerelerin temelini oluşturabileceğini savundu.

Lavrov, ülkesinin hem çok taraflı girişimlere katılarak hem de Libya güçleri ile ikili kanallar aracılığıyla teması sürdürerek krizin çözümü için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Rusya'nın Libya büyükelçiliğinin yeniden faaliyete geçmesi konusunda karar aldıklarını belirten Lavrov, büyükelçiliğin şimdilik geçici olarak Tunus'ta faaliyet göstereceğini ifade etti.

Filistin-İsrail konusunda da değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Filistin-İsrail sorunun çözümüne ilişkin uluslararası esasların ağır ihlalinin iki devletli çözüm beklentilerine son vereceğine, bölgede, Kuzey Afrika'da öngörülemeyen sonuçlara yol açacağına dikkati çekti.

Ayrıca Lavrov, Filistin-İsrail müzakerelerinin derhal başlatılması için koşulların oluşturulması çabalarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Akile Salih, Rus diplomasinin, Arap ve İslam dünyası dahil uluslararası ilişkilerde tüm aktörlere yönelik siyasi açıklığa sahip olduğunu öne sürerek, "Bu Rusya'yı uluslararası krizlerin çözümünde kabul edilebilir bir ara bulucu haline getiriyor. Libya krizindeki çabaları gözlemleyerek buna ikna olduk." ifadesini kullandı.

Rusya'nın kendisinin başlattığı girişime ilk destek veren ülkelerden biri olduğuna işaret eden Salih, bundan dolayı teşekkür etti. Salih, "Libya krizinde askeri çözümün olmaması gerektiğini teyit ederim." dedi.

Kaynak: AA