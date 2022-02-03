Lavsonit ne demek, TDK'ya göre Lavsonit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lavsonit ne demek? Lavsonit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lavsonit kelimesi. Peki lavsonit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lavsonit nedir, lavsonit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAVSONİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lavsonit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lavsonit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lavsonit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı alüminyum ve kalsiyum çift silikatı

