Lawal Adesheun Muritala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawal Adesheun Muritala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawal Adesheun Muritala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawal Adesheun Muritala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawal Adesheun Muritala 13 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,57 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawal Adesheun Muritala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lawal Adesheun Muritala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Lawal Adesheun Muritala'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lawal Adesheun Muritala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lawal Adesheun Muritala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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- yılında Sunshine Stars

1 Temmuz 2019 yılında MFM FC

15 Ocak 2020 yılında Dakkada FC

Lawal Adesheun Muritala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawal Adesheun Muritala şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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