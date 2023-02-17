Lawrence Agyekum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Agyekum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Agyekum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawrence Agyekum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawrence Agyekum 23 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawrence Agyekum Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kick&Run yapmaktadır. Lawrence Agyekum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Lawrence Agyekum'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lawrence Agyekum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lawrence Agyekum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lawrence Agyekum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawrence Agyekum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2019 yılında WAFA SC

7 Şubat 2022 yılında RB Salzburg

8 Şubat 2022 yılında FC Liefering

31 Aralık 2022 yılında RB Salzburg

Lawrence Agyekum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawrence Agyekum şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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