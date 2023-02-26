Lawrence Ansah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Ansah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Ansah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawrence Ansah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawrence Ansah 4 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawrence Ansah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına - tarihinde katılmıştır. Lawrence Ansah'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lawrence Ansah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lawrence Ansah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lawrence Ansah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawrence Ansah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawrence Ansah şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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