Lawrence Ennali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Ennali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lawrence Ennali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lawrence Ennali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lawrence Ennali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Ennali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Ennali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawrence Ennali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawrence Ennali 7 Mart 2002 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawrence Ennali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Lawrence Ennali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lawrence Ennali'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lawrence Ennaliboyu ve yaşı kaç

Lawrence Ennali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lawrence Ennali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Lawrence Ennali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawrence Ennali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2016 yılında TeBe Altyapı

1 Ocak 2017 yılında Vi. Berlin Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Vik. Berlin U17

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2021 yılında Hannover

8 Temmuz 2022 yılında RW Essen

30 Haziran 2023 yılında Hannover

Lawrence Ennali kimdir

Lawrence Ennali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawrence Ennali şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DJK Allersberg, DJK Schwabach (-2009), 1.FC Nürnberg (2009-2013), Hertha BSC (2013-2016), Tennis Borussia Berlin (2016-12/2016), FC Viktoria 1889 Berlin (2017-2018), FC Schalke 04 (2018-2020), Hannover 96 (2020-2021)

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Lawrence Ennali nereli

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