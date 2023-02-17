Lawrence Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawrence Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawrence Ofori 28 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawrence Ofori Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footinvest Management SA yapmaktadır. Lawrence Ofori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lawrence Ofori'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lawrence Ofori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lawrenceofori80/

Haberin Devamı

Lawrence Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lawrence Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Lawrence Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawrence Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leixões U19

1 Temmuz 2017 yılında Leixões B

1 Eylül 2018 yılında Leixões

31 Ocak 2019 yılında Feirense

30 Haziran 2019 yılında Leixões

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão

6 Ekim 2020 yılında Arouca

30 Haziran 2021 yılında Famalicão

3 Şubat 2022 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2022 yılında Famalicão

1 Temmuz 2022 yılında Moreirense

30 Haziran 2023 yılında Famalicão

Lawrence Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawrence Ofori şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.