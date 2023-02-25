Lawrence Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lawrence Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lawrence Thomas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lawrence Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lawrence Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawrence Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawrence Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawrence Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawrence Thomas 9 Mayıs 1992 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Lawrence Andrew Kingsley Thomas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawrence Thomas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lucien Okill yapmaktadır. Lawrence Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lawrence Thomas'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lawrence Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lawrence Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lawrence Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawrence Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FFA C. of Excel

1 Temmuz 2010 yılında Bankstown City

1 Mart 2011 yılında Sheff Utd

1 Temmuz 2011 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2011 yılında Melbourne

1 Şubat 2012 yılında Bentleigh

1 Temmuz 2012 yılında Melbourne

2 Ağustos 2020 yılında SönderjyskE

1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney

Lawrence Thomas kimdir

Lawrence Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawrence Thomas şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marconi Stallions FC, Blacktown City FC (?-2009), AIS (2009-2010)

Lawrence Thomas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 12 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Lawrence Thomas nereli

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