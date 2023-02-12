Lawton Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lawton Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lawton Green adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lawton Green Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lawton Green 10 Ağu 2003 tarihinde Tauranga şehrinde doğmuştur. Aslen Yeni Zelanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lawton Green Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lawton Green, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greenock Morton FC futbol takımında oynamaktadır. Greenock Morton FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lawton Green'nin Greenock Morton FC ile sözleşmesi 10 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lawton Green Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lawton Green isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lawton Green Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lawton Green futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Motherwell B

18 Temmuz 2022 yılında Morton

Lawton Green Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lawton Green şuan Greenock Morton FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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