Layan Loor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Layan Loor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Layan Loor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Layan Loor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Layan Loor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Layan Loor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Layan Loor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Layan Loor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Layan Loor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Layan Loor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Layan Loor 23 Mayıs 2001 tarihinde Lago Agrío şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Layan Manuel Loor Requelme şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Layan Loor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Layan Loor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Layan Loor'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Layan Loor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Layan Loor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Layan Loor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Layan Loor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Uni. Católica B

1 Ocak 2020 yılında CD América

31 Aralık 2020 yılında Uni. Católica B

9 Şubat 2021 yılında CD América

31 Aralık 2021 yılında Uni. Católica B

1 Ocak 2022 yılında Uni. Católica

Layan Loor kimdir

Layan Loor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Layan Loor şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Chicos Malos (-7/2018)

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Layan Loor nereli

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