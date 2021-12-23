Layiha ne demek, TDK'ya göre Layiha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Layiha ne demek? Layiha TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi layiha kelimesi. Peki layiha ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre layiha nedir, layiha kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LAYİHA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Layiha kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Layiha kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre layiha kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı

- Tasarı



LAYİHA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yazılacak raporlarım, layihalarım var gibi bahanelerle İstanbul'a bile inmezmiş.



LAYİHA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kanun layihası

