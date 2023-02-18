Lazar Arsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Arsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lazar Arsic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lazar Arsic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lazar Arsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Arsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Arsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Arsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Arsic 24 Eylül 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Арсић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Arsic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Lazar Arsic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Arsic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Arsic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lazar_arsic

Lazar Arsicboyu ve yaşı kaç

Lazar Arsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Arsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Lazar Arsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Arsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Vasas SC

1 Şubat 2012 yılında Lombard Pápa

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki 1923

15 Ocak 2015 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2015 yılında Radnik

1 Temmuz 2016 yılında Radnicki Nis

9 Şubat 2018 yılında Vojvodina

3 Şubat 2019 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında MZ Hakka

9 Şubat 2020 yılında Seoul E-Land

5 Şubat 2021 yılında Vozdovac

23 Ağu 2021 yılında Radnicki Nis

23 Ağu 2022 yılında Mladost GAT

Lazar Arsic kimdir

Lazar Arsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Arsic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Lazar Arsic nereli

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