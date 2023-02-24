Lazar Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Babic 30 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Babić Lazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Babic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lazar Babic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında FK Romanija Pale

1 Ağustos 2017 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2023 yılında Famos Vojkovici

Lazar Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Babic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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