Lazar Baltic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Baltic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Baltic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Baltic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Baltic 27 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лазар Балтић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Baltic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Baltic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lazar Baltic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lazar Baltic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Baltic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lazar Baltic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Baltic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Rudar Pljevlja

30 Haziran 2021 yılında Podgorica U19

1 Temmuz 2021 yılında Mornar Bar

4 Ağustos 2022 yılında Arsenal Tivat

26 Ocak 2023 yılında Rudar Pljevlja

Lazar Baltic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Baltic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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